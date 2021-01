Ricordate il primo Inter-Juventus della stagione 2011-2012, quella in cui la squadra bianconera allenata da Antonio Conte stupì tutti e mise a segno il primo tassello del ciclo ancora oggi in corso? Finì 2-1 a San Siro e i gol della Juve furono opera di Mirko Vucinic, con un potentissimo tap-in sotto rete, e i Claudio Marchisio, con una giocata da vero "principino" finalizzata con un preciso rasoterra all'angolino. Riviveteli in questo video!