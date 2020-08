Nell'estate 2013 l'attacco della Juventus fu puntellato con un centravanti spagnolo proveniente dall'Athletic Bilbao: era Fernando Llorente, che avrebbe militato in bianconero per due stagioni. Il suo primo gol con la maglia della Juve fu decisivo: il 22 settembre, alla prima da titolare in campionato, contro il Verona sul risultato inchiodato sull'1-1 azzeccò il colpo di testa vincente in "zona Cesarini" su cross dalla destra di Arturo Vidal. Nella stagione 2013-2014, quella del record dei 102 punti, Llorente arrivò a segnare in tutto 16 reti.