L'estate del 2014 fu quella dell'arrivo alla Juventus di Max Allegri, che non aveva iniziato la sua avventura sotto i migliori auspici: buona parte della tifoseria guardava ancora ai trionfi del triennio precedente con Conte, e mal sopportava di vedere in panchina l'ex allenatore del Milan di Ibra. A suggellare questo inizio difficile, la clamorosa sconfitta nel primissimo test: il 25 luglio, in una Vinovo deserta, la Juve uscì sconfitta contro una selezione di dilettanti che mixava giocatori di Lucento, Biellese, Cavour, Pinerolo, Volpiano, Rivoli, Mondovì, Alpignano e Gassino San Raffaele. Il risultato fu di 2-3: nulla poté la doppietta di Fernando Llorente contro i gol di Coppo, Cavazzi e Cretazzo. Ben presto Allegri avrebbe avuto modo di rifarsi.