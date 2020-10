Oggi compie 63 anni Antonio Cabrini, grande terzino della Juventus e della Nazionale. Cresciuto nella Cremonese, squadra della sua città, ed esploso con l'Atalanta, approdò in bianconero nel 1976 e vi rimase per 13 stagioni, vincendo 6 scudetti e tutte le coppe europee esistenti allora. Visse l'epopea della grande Juve di mister Trapattoni, Platini, Boniek e tanti altri campioni, tra cui i compagni di reparto Gentile e Scirea. E si laureò campione del Mondo in Spagna nel 1982. Stamattina il club bianconero gli ha fatto gli auguri sui propri canali ufficiali.