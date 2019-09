Your browser does not support iframes.

La Serie A riparte, dopo la pausa delle Nazionali. Serie A che ritrova in Maurizio Sarri un nuovo protagonista, che oggi aprirà le danze di un sabato da vertice. Juventus, Napoli e Inter, tutte in campo. Come titola il Corriere dello Sport, "Ricomincia dai tre", con Sarri, Ancelotti e Conte padroni della prima pagina. Il primo avversario, sarà dunque la Fiorentina, per una Juventus che vuole cominciare a dare continuità ai suoi sprazzi di bel gioco mostrati finora. "Juventinissimo", invece, è la scelta di Tuttosport, per dare il bentornato in panchina al tecnico toscano, alludendo alle risposte di ieri in sala stampa.