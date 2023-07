attaccante delha parlato a the Que Papinho podcast raccontando anche un aneddoto che riguarda Antonio. Queste le sue parole:"Ho commesso un errore nel concedere un’intervista in cui chiedevo di giocare di più. Più tardi mi sono scusato e ho detto che poteva punirmi. Mi rispose che il capo era lui. È stato il suo modo di dimostrarlo. Ha passato quasi due ore a rimproverarmi davanti a tutti in un meeting".