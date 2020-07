Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, ha parlato a Radio Kiss Kiss della possibilità di rivedere i tifosi allo stadio: “Le attività sportive all’aperto possono riprendere gradualmente. Vedere uno stadio aperto è impensabile ma un ingresso numerato con poche persone all’aperto e con un distanziamento è tecnicamente possibile, poi che sia realizzabile è un altro tema. La circolazione del virus è contenuta in questo momento. In America, la NFL ha annullato la stagione e rimandato tutto all’anno prossimo, dal momento che non c’è stato un provvedimento del governo. In Italia possiamo ripartire, ma in modo sicuro e organizzato”.



SUI RITIRI PRE-CAMPIONATO CON I TIFOSI – “Ora la situazione è tranquilla ma bisogna evitare assembramenti all’esterno di stadi e centri sportivi. Basta poco, una disattenzione”.