Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms, ha pubblicato un video su Twitter sconcertante per i tempi che corrono. Nelle immagini si può osservare un uomo in motorino (presumibilmente al Sud, come si evince dalle sue parole) che riprendere una via, piena zeppa di persone, come se nulla fosse, come se nel mondo, e nel nostro caso specifico in Italia, non fossero in atto delle misure per combattere il coronavirus, pandemia che sta piegando il pianeta intero. Questo il commento del medico: “Insostenibile asimmetria tra la consapevolezza di chi combatte in trincea e vede la gente morire e chi si ostina a continuare come se niente fosse. State a casa”.

insostenibile asimmetria tra la consapevolezza di chi combatte in trincea e vede la gente morire e chi si ostina a continuare come se niente fosse #StateACasa pic.twitter.com/RvripZeCIS — Walter Ricciardi (@WRicciardi) March 20, 2020