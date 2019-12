Adrian Ricchiuti, ex attaccante del Rimini - che segnò il primo gol subito dalla Juventus nel campionato di Serie B giocato nel 2007 - è tornato a parlare di quella rete ai bianconeri a GianlucadiMarzio.com: "L’anno prima ci eravamo salvati, si respirava un’atmosfera diversa. Con Acori avevamo fatto una scommessa: lui diceva che ci sarebbe tocca la Juventus alla prima partita, noi no. Abbiamo dato i soldi in beneficenza... Ma il mister era incredibile: quello che diceva si avverava sempre. Per noi affrontarli subito è stata una fortuna. Tutti si potranno ricordare del Rimini. Ci pensi? È la prima domanda che mi hai fatto. Quella è stata una giornata incredibile: vedemmo arrivare la Juventus con un aereo privato, c’era tantissima gente ad aspettare la squadra. Il nostro presidente da quel momento decise che anche noi avremmo dovuto avere il nostro aereo: non voleva essere da meno. Posso dirlo? Ho scoperto che eravamo in dieci solo il giorno dopo. E se pensi che scherzi, ti sbagli. Ero come inebetito: per uno che ha sempre sognato di giocare a calcio, l’idea di affrontare dei campioni del Mondo superava ogni limite. E poi ho pure segnato. Mi ricordo ancora che la sera prima c’era la coda allo stadio, gente che ha passato la notte a dormire davanti alla biglietteria per riuscire a entrare il giorno dopo. Spero che un domani Rimini possa tornare a vivere tutto questo”.