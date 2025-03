Riccardo Trevisani a Pressing: 'Motta? Dategli ancora tempo per sbagliare'

Getty Images



Le parole di Trevisani a Pressing

Riccardo, a Pressing, parla così del momento della Juventus."Non è che dopo 6 mesi lo cacci, Klopp viene riconfermato e al quarto anno vince. Ci vuole tempo. Dopo 6 mesi non puoi bocciare un progetto in cui credi. Sulla contestazione evito proprio di commentare, non puoi andare a offendere Thiago Motta uomo, torniamo al discorso che è difficile in Italia fare calcio: dopo 6 mesi, con la Juve che può andare a 6 punti dalla vetta, vanno a insultare l'essere umano che allena la loro squadra. Che ci siano cose fatte non correttamente, su Nico Gonzalez, Koopmeiners, è normale. Abbiamo fatto diverse critiche. Nessuno dice che il percorso è perfetto. Ci saranno stati degli errori, non è perfetto. Diamogli tempo di continuare a sbagliare. Un anno e si va via? E su.