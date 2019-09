Riccardo Scirea ha parlato ai microfoni de ilBianconero.com, in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata a papà Gaetano: "E' una bella emozione, belle sensazioni. Sapere che questa mostra potrà essere vista da tanti giovani e ragazzi che magari non hanno avuto modo di conoscere papà perché ancora dovevano nascere, è bello. Grazie anche a Juventus abbiamo pensato questa mostra per i 30 anni e portare i miei figli qui è un'emozione incredibile. Così possono sapere cos'ha fatto e vinto il loro nonno, quello che ha fatto e le coppe, ma soprattutto sapere che in campo si è sempre comportato in modo corretto. Dalle statistiche abbiamo visto che non è mai stato espulso e avrà preso 7-8 ammonizioni, io ne vado molto orgoglioso.



PAROLE DE LIGT - Mi ha fatto molto piacere perché è un ragazzo straniero, non era così semplice conoscere questa storia. Poi ho avuto anche modo di lavorarci, è un ragazzo fantastico e l'ho subito ringraziato. SEMPLICITA' - Erano altri tempi, difficile paragonare oggi con i giocatori di ieri. Lui era un uomo semplice, che viveva una vita normale e anche io posso dire di aver vissuto 12 anni bellissimi. Così sono cresciuto con semplicità e facilità".