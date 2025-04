Riccardo Scirea a Gazzetta: 'Una telefonata ci ha avvisato della scomparsa di papà. Non volevo crederci'

Getty Images



Gaetano Scirea, il ricordo del figlio Riccardo

Riccardo, figlio della leggenda bianconera Gaetano, ed oggi match analysyt della Juventus ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole:"Ci telefonarono ci avvisarono così. Anche io poi mi misi davanti alla televisione. Mamma era da Anna Zoff: si sarebbero visti tutti insieme a Torino, papà di rientro dalla Polonia con il volo in arrivo alle 21 e Dino con la squadra di ritorno da Verona dove la Juve aveva vinto 4-1. All'inizio, e per un po' di tempo, era come se non ci volessi credere: un dolore così forte che lo rifiuti. Al punto da fare finta di nulla. Il mio cervello non elaborava la cosa. Poi io e mamma ci siamo fatti forza anche per rispondere alla tantissime manifestazioni d'affetto. E ho cercato di trasmettere l'esempio di papà ai miei figli".

"I giorni in cui saltavo scuola e andavo con papà all'allenamento. Lo guardavo insieme al magazziniere e quando era finito facevo un po' di passaggi con lui"."Una persona normale che faceva un lavoro particolare e non si è mai messo su un piedistallo. Un capitano: sapeva come comportarsi. Ha vissuto nella semplicità. Un calciatore che preferiva tirare la maglia piuttosto che fare un brutto fallo. Per questo lo hanno sempre rispettato tutti"."La tranquillità. Era molto sereno, disponibile. Scherzavamo, giocavamo a calcio in casa e spaccavamo tutto: mamma si arrabbiava. Me lo sarei voluto godere di più: se n'è andato quando io avevo l'età in cui un figlio gioca tanto con il papà"."Io ero piccolo. Mamma mi ha raccontato che furono settimane molto dure. Tornato a casa, dormiva poco. Fu un'esperienza traumatizzante. Videro scene strazianti anche negli spogliatoi. Non volevano giocare".- "No, io sono felice quando vedo la numero 6 bianconera in campo. Papà manca molto al calcio, ha fatto tanto, ha dato l'esempio. Ed è giusto che i bambini sognino di giocare con quella maglia"."Certo, è normale. Ho sempre assaporato l'ambiente, lo spogliatoio, lo stile, il modo di pensare, la juventinità. Il senso di responsabilità. Continuo a imparare e spero di aver dato qualcosa: sono match analyst dal 2008, credo di essermi meritato la fiducia. I miei tre figli (Gabriele di 13 anni, Edoardo di 11 e Gregorio di 5) vengono allo stadio, giocano a calcio, riguardano i gol del nonno. Cerco di insegnare i valori dello sport"."Ho un guardaroba solo per le maglie utilizzate da lui o scambiate, anche in Nazionale. Le scarpe del Mondiale 1982, bucate davanti: erano rotte, ma non aveva voluto cambiarle. E poi c'è il pallone della doppietta che fece al Catania con la sua firma e una dedica di mamma: "Il Pelé bianco segna una doppietta". Conservo tantissime cose. Ero davvero piccolo quando lui morì. Vedevo tutti i miei amici che giocavano con i loro papà. Mi mancava. Mi manca".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui