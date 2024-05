Bologna-Juventus: la serata di Calafiori

Due gol - ed è un difensore, seppur a modo suo -, letture difensive sempre corrette e passaggi illuminanti, il tutto con la sorprendente sicurezza del veterano.. Forse nemmeno lui osava sognare di vivere una notte così, sostanzialmente perfetta, nella cornice di uno stadio in festa con i tifosi a urlare il suo nome per ben due volte. L'azzurro si è preso tutto, sotto gli occhi del CT della Nazionale italiana Luciano, che commetterebbe un peccato mortale a non convocarlo per l'Europeo, e soprattutto dei dirigenti bianconeri, che da tempo ne stanno monitorando la crescita convinti che a 22 anni potrebbe essere un investimento determinante per il futuro.Ciò che ha più stupito di Calafiori - non che fosse un segreto, per chi lo ha seguito nel corso di tutta la stagione al Bologna - è la sua, svariando da una parte all'altra del terreno di gioco senza soluzione di continuità e con una nonchalance impressionante.Merito, evidentemente, anche di, perché in tutta onestà sarebbe difficile vedere un giocatore fare questo tipo di lavoro e di movimenti con un allenatore dalla filosofia diversa, simile per esempio a quella di Massimiliano, più legata a posizioni e schemi tattici.. A partire dal popolo rossoblù, che al momento dell'uscita dal campo lo ha ricoperto di affetto tributandogli una standing ovation, mentre dalla panchina si alzavano tutti per abbracciarlo, quasi a volerlo trattenere lì anche fisicamente, a dirgli che anche dalla piccola Bologna si può spiccare il volo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.