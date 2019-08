Caso Riccardi. Come racconta Calciomercato.com, il centrocampista diciottenne non vorrebbe lasciare la Roma. L'ha colpito, infatti, la reazione social dei tifosi giallorossi. Che ora si stanno mobilitando: "Non andare alla Juve, resta con noi", "Sei il futuro della Roma, non ci lasciare", "No alla Juve”, i messaggi apparsi tra Facebook, Instagram e Twitter. I dialoghi vanno comunque avanti, secondo CM: le due società sono convinte della bontà dell’operazione, Petrachi è sordo alla richiesta dei tifosi, considera Riccardi sacrificabile. Chi l’avrà vinta? Intanto, Rugani è sempre più vicino all'arrivo nella Capitale.