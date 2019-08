Riccardi? "Ha grandissime potenzialità". Inizia così Gianluca Mirra, osservatore romano (ma specializzato nel calcio, non nelle altissime sfere clericali). Per lui, il talento in procinto di passare in bianconero è "un 18enne con grandissime potenzialità. Non so di quanto tempo avrà bisogno per diventare un top, ma di sicuro possiede qualità eccellenti. Che Riccardi avesse qualcosa di speciale era chiaro già allora: grandi colpi, personalità spiccata e una tecnica superiore alla media dei suoi coetanei. Sapeva di essere molto forte, però giocava per la squadra e non per sé stesso". Sì, ma qual è il suo ruolo? "È un centrocampista duttile. Nasce numero 10, trequartista, ma crescendo è stato impiegato ovunque in mediana e pure estremo nel tridente d’attacco. È destro ma ha grande sensibilità e confidenza anche con il sinistro - risponde Mirra -. Che i bianconeri vogliano Riccardi non mi sorprende perché parliamo di un club sempre attento ai migliori giovani italiani. Per quanto riguarda la Roma, molto dipenderà dalla valutazione che verrà data al ragazzo: se davvero verrà ceduto per 8-10 milioni, sarà un buon affare anche per i giallorossi".