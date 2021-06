In questi mesi di discussioni sull'enorme giro di soldi nel mondo del calcio e sulle difficoltà dei club nell'introitare ricavi sufficienti, arriva oggi un report di Calcio e Finanza che spiega nel dettaglio quanti soldi incassa la Uefa dall'ultima stagione e quanti di essi sono destinati alle squadre:



"Il fatturato lordo della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League e della Supercoppa UEFA 2021 è stimato in 3,500 miliardi di euro per la stagione 2021/22."



Da questo totale sono previste delle detrazioni per coprire costi organizzativi, promuovere progetti, o da devolvere ai club che non partecipano alle coppe europee. Il totale che verrà distribuito ai club partecipanti alle tre coppe è di 2,732 miliardi, il 78% dei ricavi totali della Uefa. Anche se è prevista una detrazione dovuta ai danni del covid.