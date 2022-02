116 milioni di euro. A tanto arriverebbe, secondo un'analisi de La Gazzetta dello Sport, l'incasso della Juve in caso di vittoria della Champions League, torneo in cui i bianconeri torneranno protagonisti la prossima settimana negli ottavi contro il Villarreal. In questa edizione la Vecchia Signora ha già ottenuto dalla UEFA 73 milioni, contro i 58 dell'Inter - l'altra italiana ancora in corsa - che in caso di trionfo finale si "accontenterebbe" di 110 milioni.

Esclusi i ricavi dell'attuale stagione, negli ultimi trent'anni è il Bayern Monaco il club che comanda la classifica dei "Paperoni" con ben 1 miliardo e 37 milioni di entrate, seguito da Real Madrid (1036 milioni), Barcellona (984), Juventus (934) e Chelsea (785). L'Inter è al 16° posto con 413 milioni di ricavi.