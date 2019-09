Dodici capi ultrà della Juventus sono finite in manette nell'operazione “Last banner” scattata all'alba. L'indagine è coordinata dalla procura di Torino e le accuse nei confronti degli ultras sono associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. In corso anche decine di perquisizioni in diverse città italiane. L'indagine, condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della procura, coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato: 'Drughi', 'Tradizione-Antichi valori', 'Viking', 'Nucleo 1985' e 'Quelli... di via Filadelfia'.



CHI SONO - Come riporta Repubblica.it, gli arrestati avevano costituito un'associazione a delinquere che ricattava esponenti della Juve per avere biglietti gratuiti per le partite all'Allianz continuando il bagarinaggio. Dino Mocciola, capo assoluto dei Drughi e considerato uno dei responsabili delle infiltrazioni della 'ndrangheta in curva, è finito in manette assieme al suo braccio destro Salvatore Cava così come il leader dei Tradizione Umberto Toia e Beppe Franzo, presidente dell'associazione “Quelli di via Filadelfia”.



ALTRE PERQUISIZIONI - In queste ore sono in corso anche 39 perquisizioni in tutta Italia (Alessandria, Asti, Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L’Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella) nei riguardi di altri 37 referenti di gruppi ultrà (oltre a quelli citati sopra, c’è anche il N.A.B. – Nucleo Armato Bianconero), anch’essi indagati.