Questa mattina all'alba sono finiti in manette 12 capi ultrà della Juve accusati tra le altre cose di aver ricattato la società chiedendo biglietti gratuiti per gestire il bagarinaggio. Come riporta Repubblica.it, tra gli arrestati ci sono, capo assoluto dei Drughi e considerato uno dei responsabili delle infiltrazioni della 'ndrangheta in curva, il suo braccio destro, il leader dei Tradizione, presidente dell'associazione “Quelli di via Filadelfia”.