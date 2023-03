L'ex Fiorentina, Ribery, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Chiesa e Vlahovic: "Sono i miei fratellini… Alla Juve si stanno confrontando con maggiori pressioni. A partire da quella di dover vincere e segnare sempre. Federico e Dusan possiedono un gran potenziale: qualità, coraggio. Non hanno paura di nulla. E in allenamento lavorano molto, come ho sempre consigliato loro a Firenze".Dusan ha caratteristiche diverse dal norvegese, ma è un top. E ha grande personalità".-"Di Maria è più simile a Robben, sono entrambi mancini. L’argentino rientra nella categoria dei fuoriclasse e degli artisti: quello che molti farebbero con le mani, a lui riesce con i piedi. Non mi stupisce l’impatto di Di Maria sulla Juve".Sì, l'ho sentito prima del suo rientro in campo nel derby. Paul ha solo bisogno di ritrovare continuità. Ma il campione non si discute e ha ancora tanto da dare al calcio".