Franck Ribery, a Sky Sport, ha parlato poco prima di Fiorentina-Juve.



CAMPIONATO DIVERSO - "Siamo in una situazione difficile, ogni partita ti dà bisogno di punti così ci salviamo il prima possibile. Oggi è un'altra situazione, contro la Juve, squadra forte. Come ho detto alla squadra, giochiamo tranquilli con serenità e facciamo la nostra partita".



SUPERLEGA - "Penso che questa sia una situazione che a me non piace. Non piace a tante persone. Abbiamo un sogno, da bambino guardavo la Champions, la Coppa del Mondo. E sono stato fortunato a vincere".