Franck Ribery, stella della Fiorentina, parla a Il Corriere della Sera e si dice soddisfatto di aver scelto il campionato italiano: "È vero e conferma la bontà della scelta che ho fatto. La Serie A è un buon campionato, conosciuto nel mondo. Juve e Inter sono fortissime, anche Roma e Lazio mi piacciono e il Napoli è cresciuto nel tempo".



QUANDO VUOLE SMETTERE - ​"Non lo so. Intanto due anni vanno bene, poi vediamo. Sono venuto qui perché ho fame e voglio riuscire a vincere qualcosa. Ma il futuro non si può prevedere".