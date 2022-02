Franck Ribery ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nella quale l'attaccante della Salernitana ha parlato anche del proprio futuro: "Non so se il prossimo anno smetterò, dipenderà da come mi sentirò. Per me è importante essere felice la mattina quando vado all'allenamento".



VLAHOVIC ALLA JUVENTUS - "Quando sono stato a Firenze, ha fatto qualcosa di incredibile. Ha capito che deve continuare così, perché ora è alla Juve che è una grande società e una grande squadra, c'è una pressione più grande su di lui: non deve pensare troppo, solo lavorare come ha sempre fatto perché ha qualità e mentalità. La rabbia dei tifosi della Fiorentina? Sono ancora arrabbiati con Dusan, ma forse hanno capito che il calcio è così".



SCUDETTO - "Spero che vinca il Milan, perché Ibrahimovic se lo merita per quello che ha fatto e per quella che è stata la sua carriera".