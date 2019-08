Appena uscito dall'aeroporto di Peretola, Franck Ribery è stato accolto dall'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina, i quali hanno intonato subito il coro "chi non salta bianconero è". La rivalità contro la Juve è sempre calda in casa Viola. Nei giorni scorsi era uscito fuori uno screen di un commento su Instagram, che il francese avrebbe fatto alla risposta di Luca Toni sul suo profilo. Ecco, alla fine si è rivelato un fake bello grosso. In tanti ci erano ovviamente cascati, data la rivalità con la Fiorentina. Per la quale, anche davanti a un grande acquisto, il pensiero resta soltanto uno.