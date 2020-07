Le parole di Franck Ribery, dure e che mettono in bilico il futuro, hanno degli strascichi pesanti. Gli ultras della Fiorentina hanno risposto con un comunicato altrettanto infuocato a Il Giornale.



"Caro Franck, capiamo lo shock, ma sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin. Ai ricchi rubano ovunque, ma loro hanno la fortuna di potersi permettere sistemi di allarme e vigilanze private. I poveri cristi, invece, vengono derubati anche loro, ma devono fare come San Lorenzo che lo prese in tasca e fece silenzio", recita il comunicato