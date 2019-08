Franck Ribery, leggenda del Bayern Monaco e da ieri nuovo giocatore della Fiorentina, si è presentato oggi. Così: "Abbiamo fatto una trattativa molto lunga, ma sono molto felice di essere qui a Firenze. Ho visto nella dirigenza grande motivazione e grande fiducia nei miei confronti, ed è il motivo per cui sono qui. Naturalmente anche mia moglie ha aiutato nella scelta, perché la mia famiglia è molto importante. Il calcio è la mia vita, proprio per questo non ho voluto lasciare l’Europa. Sono felice e fortunato di aver trovato un club come la Fiorentina che abbia creduto in me. Sono molto motivato, ho sempre voglia di giocare. Ho un contratto di 2 anni e voglio essere decisivo ed aiutare i giovani. Voglio dare qualcosa di nuovo a questa società, voglio portare la Fiorentina nei primi 3 posti della classifica".



CHIESA - "So che è un giocatore molto forte e veloce, mi piace stare con i giovani e aiutarli. La mia mentalità è sempre stata questa, voglio stare con Chiesa il più possibile, parlare con lui quando ne avrà bisogno e avrà dei momenti difficili. Voglio stargli vicino, lui è il futuro".