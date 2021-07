Da esubero a vice Szczesny. E' questo al momento il ruolo di, che vorrebbe lasciare la Juventus per giocare con continuità, ma se non dovessero arrivare offerte da circa 10 milioni difficilmente verrà libero. Il giocatore cerca un club per fare il titolare, ma il club bianconero non ha intenzione di darlo ancora via in prestito: lo venderà solo a titolo definitivo e per quella cifra, ecco perché al momento non è stata considerata la richiesta del Genoa che lo rivuole a titolo temporaneo.