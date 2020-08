A tenere banco sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, in ottica Juventus, è ovviamente l'arrivo in panchina di Andrea Pirlo, quando nemmeno 24 ore fa il tecnico bianconero era ancora Maurizio Sarri. Così titola la Gazzetta dello Sport: "Ribaltone Juve, guida Pirlo. Sarri licenziato, a sorpresa la panchina al tecnico dell'Under 23. Paratici: 'È un predestinato, proporrà un gioco europeo'. Ronaldo resta, ecco chi esce e chi entra". Questa invece la testata del Corriere dello Sport: "Juve a Pirlo! Via Sarri: l'esonero dopo l'uscita dalla Champions, un feeling mai sbocciato. Andrea subito promosso, il club: 'Un predestinato'".

ALL'ESTERO - Anche in Spagna dedicano spazio in prima pagina. Ecco Marca: "Champions fatale a Sarri, cambio di rotta alla Juve: arriva Pirlo. Nomina a sorpresa della leggenda juventina che si siede sulla panchina privo di esperienza".