Con il decreto firmato e annunciato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il lockdown proseguirà fino al 3 maggio, ma già dal 14 aprile potranno riaprire alcune attività finora rimaste chiuse - come cartolibrerie, profumerie, negozi per animali - oltre alla ripresa di alcune attività produttive - come la potatura dei boschi e le miniere di carbone. Una parte ricomincia, mentre l'altra dovrà ancora aspettare. Sul Corriere dello Sport, in un editoriale di Alessandro Barbano, ci si chiede perché il calcio non possa riprendere come altre attività. "Riaprono librerie, negozi, fabbriche, studi professionali, ma il calcio no" si legge nell'intervento, che poi prosegue aggiungendo: "Il patrimonio delle macchine industriali merita tutela. Quello degli atleti no", ponendo l'accento su come il calcio riuscirebbe, con un rigido protocollo, a ripartire senza mancare di rispettare tutte le misure sanitarie del caso.