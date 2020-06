Dopo aver saputo che il 12 giugno sfiderà il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, la Juventus è pronta per fare le prove generale a distanza di 90 giorni dall'ultima partita. Secondo La Gazzetta dello Sport, domani sera, alle 21.45, l'Allianz Stadium riaprirà le porte alla squadra di Sarri. L'occasione è un'amichevole in famiglia con alcuni giocatori pescati dall'Under 23. A volerla è stata Maurizio Sarri, per aiutare i giocatori a ritrovare la forma ideale e farli abituare a nuovi ritmi.