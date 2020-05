Oggi la Continassa riapre i battenti. A dire il vero, già ieri, con i primi giocatori che si sono presentati per le visite mediche. Oggi però, riapre il JTC, il centro di allenamento, che potrà accogliere i primi giocatori per le sedute di individuale. Così, tutti i protocolli verranno rispettati: spogliatoi sigillati, ma per i giocatori c'è la possibilità, tramite un passaggio comunicante, di cambiarsi nella propria stanza personale al J Hotel. Nulla da fare, invece, per chi dovrà fare ancora due settimane di isolamento, come i giocatori appena rientrati dall'estero. Cristiano Ronaldo, ad esempio, atterrato ieri, non vedrà i campi di allenamento non prima dei prossimi 14 giorni, quando forse si potrà iniziare anche con gli allenamenti collettivi.