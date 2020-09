Il Governo ha deciso in serata di riaprire gli stadi italiani per 1000 tifosi da questo weekend fino al 7 ottobre. La decisione è stata presa ​dopo l'incontro tra i ministri Spadafora (Sport), Speranza (Salute) e Boccia (Affari regionali) e il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini che per primo aveva emanato l'ordinanza per aprire gli stadi fino a 1000 persone in Emilia Romagna. Per ciò che riguarda la Juve manca ancora l'ufficialità della Regione Piemonte ma non sono esclusi cambiamenti di scenario nelle prossime ore.



AGGIORNAMENTO ore 21.19 - ​Anche la Juve aprirà a 1000 tifosi invitati tramite sponsor. Viste le tempistiche era l'unica soluzione possibile per avere tifosi allo stadio per la gara di domani con la Samp.