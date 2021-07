Oggi si terrà l’atteso Consiglio dei Ministri che fornirà le linee guida per l’Italia dal primo agosto. Il Premier Mario Draghi dovrà prendere una decisione in merito allain vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. I club vorrebbero riaprire interamente gli impianti sportivi, mentre la Lega Serie A chiede quantomeno di iniziare al 50%. Il ministro della Salute, però, spinge ancora per cominciare soltanto con il 25% di pubblico, così come è stato deciso per le partite dell'Europeo giocate a Roma.