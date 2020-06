1









L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla possibile riapertura degli stadi, che Gravina, presidente della Figc, auspica sia possibile per le partite dei Serie A da metà luglio in poi. L’idea ricala quella proposta dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, ovvero la riapertura degli impianti con il 10-25% della capienza massima. Questa ipotesi, però, fa sorgere un problema: tutti i club hanno una quota di abbonati superiore al 25%, questo vuol dire che con la percentuale indicata, le società sarebbero costrette a scegliere quali tifosi far entrare, dando preferenza alle aree corporate e hospitality, venduti a sponsor insieme a servizi vip come catering e parcheggi.



NON C’È SPAZIO PER GLI ULTRAS – Chi invece verrà escluso dagli stadi saranno gli ultras. Prima di tutto, per motivi di emergenza sanitaria, perché risulterebbe difficile far rispettare le norme anti-covid. Inoltre, il ministro dello Sport Spadafora, dopo le manifestazioni di ultras e estremisti al Circo Massimo, era stato chiaro: “Alla riapertura del calcio il tifo violento non avrà alcun spazio”.