E' allo studio del Presidente della FIGC Gabriele Gravina un nuovo protocollo per la riapertura parziale degli stadi di Serie A dopo l'emergenza coronavirus. Uno studio della Lega Calcio ha analizzato i 17 stadi, valutando vie d’accesso, possibilità di distanziamento e uscite d’emergenza. Il protocollo nelle mani di Gravina dovrà poi passare dal Comitato Tecnico Scientifico e come riporta Calcio&Finanza la percentuale di pubblico destinata ad entrare nello stadio a seconda delle diverse situazioni e tra il 25 il 40%. Lo studio prevede come soglia massima una presenza di 34 mila persone a San Siro, 30 mila all’Olimpico di Roma e 17 mila all’Allianz Stadium e potrebbe essere effettiva già dal 22 luglio, per il derby di Genova.



AGNELLI - Lo scorso maggio, proprio durante l'assemblea di Lega, il presidente della Juventus aveva esortato il Governo: ​"Mi aspetto che a luglio il governo ci dia una prima apertura parziale degli stadi". Secondo un recente studio di KPMG, ​il club bianconero avrebbe perso il 34,6% di incassi da stadio con la chiusura forzata per il Covid: quasi 27 milioni di euro (26,8 per la precisione). Nel 2018/19 la Juventus aveva fatto registrare ricavi per 72,7 milioni di euro da incassi dalo botteghino.