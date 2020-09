Mentre a turno le regioni italiane riaprono gli stadi (tra cui la Lombardia, con San Siro pronto a ricevere di nuovo i tifosi) a un massimo di 1000 spettatori, in Piemonte ancora la situazione non è molto chiara. Ecco le parole del governatore piemontese Alberto Cirio riportate dal Corriere dello Sport: "Dopo le dichiarazioni del ministro Spadafora, ci siamo interfacciati con Roma. Il Governo ha assicurato l'emanazione di un provvedimento nazionale nelle prossime ore. Ci auguriamo che non sia l'ennesimo annuncio, in tal caso risolveremo la cosa la prossima settimana a livello regionale".