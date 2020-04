Il capo dipartimento delle malattie infettive dell’Istituto Superiore della Sanità Giovanni Rezza, è tornato a parlato della possibile ripresa del campionato a Radio Kiss Kiss: “È un gioco che mette a contatto gli atleti. Se si decidesse di tornare a giocare sarebbe bene farlo a porte chiuse. Se si ricominciasse, ci sarebbe bisogno di grandissimi controlli molto assidui. Resta da comprendere anche cosa accade a livello europeo. Ci sono una serie di problemi complessi, sarebbe una scelta che a me lascia molto perplesso, non solo per il campionato italiano ma per l’Europa nella sua totalità. Comunque, spetta ad altri prendere la decisione”.