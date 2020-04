2









Il direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Gianni Rezza, ha parlato della possibilità di ripresa del campionato: "La scelta di ricominciare a giocare è una decisione difficile - sono le parole riportate da Il Giornale - non mi pare che ci siano le condizioni per far sì che il rischio sia zero. Il distanziamento sociale credo sia scarsamente applicabile, il calcio ha bisogno del contatto diretto e quindi controlli molto stretti su un numero di persone ampio anche se in un contesto a porte chiuse". E' d'accordo anche Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro che ha già deciso di fermare il campionato: "Ogni tanto bisogna imparare ad ascoltare in silenzio, mettiamo la salute al primo posto".