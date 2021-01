Bryan Reynolds dovrebbe a breve diventare un giocatore del Benevento, per poi passare alla Juventus a fine stagione. Tutto fatto, mancano solo le formalità da espletare per completare il trasferimento in Italia del giovane terzino. Tuttavia, svela Sky Sport, c'è un club italiano (ma di proprietà statunitense) che sta provando ad approfittare di questo tempo di attesa per inserirsi all'ultimo e soffiare a sorpresa il giocatore alla Juve, si tratta della Roma, che starebbe parlando col Dallas per provare a prendere Reynolds in caso di partenza di Fazio o Santon. Tuttavia il giocatore predilige la soluzione Benevento-Juve.