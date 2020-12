2









Weston McKennie ha convinto tutti, la bontà del colpo chiuso in estate con lo Schalke 04 sta spingendo la Juventus verso un altro giocatore statunitense. Il nome è quello di Bryan Reynolds, che sta catturando parte della cronaca di mercato degli ultimi giorni. Perché la corsa per il terzino classe 2001 dei Dallas, club di MLS, è sostenuta, coinvolge Bruges, Roma e Juve, e adesso è arrivata ad un punto di svolta, perché il club bianconero ha forse effettuato l’affondo decisivo.



LA CORSA A REYNOLDS – Inizialmente è stata la Roma ad interessarsi maggiormente, salvo poi essere scavalcata dal Bruge che ha presentato un’offerta da oltre 7 milioni di euro, offrendo al ragazzo un ruolo primario. Poi, l’inserimento deciso della dirigenza bianconera, che come riporta Calciomercato.com è disposta ad alzare la posta in gioco fino a 9 milioni. La promessa a Reynolds è quello di farlo sbarcare alla Continassa in estate, dal momento che i posti da extracomunitario sono tutti occupati. Per questo giocherà un ruolo fondamentale il Cagliari, indiziato numero uno per chiudere un’operazione in sinergia, che vedrà il classe 2001 prelevato dai rossoblù, passare i prossimi i sei mesi nel capoluogo sardo per poi essere ceduto in estate alla Juve.



VERTICE DECISIVO? – Nella giornata di oggi è previsto un summit a tre, forse decisivo, tra Juve, Cagliari e l’entourage del giocatore, per delineare gli ultimi contorni dell’affare. Adesso palla a Reynolds, che dovrà decidere tra Belgio e Italia, anche se dalle parti di Torino filtra ottimismo.