di Cristiano Corbo

L'ultimo step, dopo aver messo a posto tutte le pratiche. C'è un altro ostacolo nella corsa di Reynolds verso Benevento, con gli occhi puntati addosso della Juventus: è un caso di positività riscontrato nel gruppo squadra degli USA, a cui Bryan si era aggregato il 9 gennaio. Quattro giorni più tardi, mentre si sistemavano i dettagli per il suo arrivo in Campania, la nazionale a stelle e strisce ha dovuto fare i conti con il proprio protocollo: controlli quotidiani e via libera per ora impossibile da concedere al terzino ormai ex Dallas, per il quale Kreis aveva già chiamato Kyle Duncan (NY) come sostituto.



In attesa di ulteriori novità, l'arrivo di Reynolds a Benevento può dunque slittare. Il giocatore era atteso in città tra oggi e domani, con il primo allenamento alle dipendenze di Inzaghi già lunedì.