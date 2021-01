Questioni burocratiche, il tempo di sistemare delle formalità legate al passaporto, poi Bryan Reynolds sarà un nuovo giocatore della Juventus. Formalmente del Benevento, club con cui i bianconeri condurranno l’operazione (posti da extracomunitari occupati), sulla base di un’offerta da 6,5 milioni di euro accettata dal Dallas FC, club di MLS. L’americano giocherà sei mesi con la squadra di Inzaghi, poi come riporta Tuttosport, la Juve farà le sue valutazioni: se tenerlo in squadra, se prolungare il prestito al Benevento oppure in un altro club, queste le strade che verranno valutate a seconda del suo rendimento.