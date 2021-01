L’accelerata improvvisa, la concorrenza sbaragliata e… e poi? L’affare, terzino americano classe 2001 delsembrava in dirittura d’arrivo, con lache aveva trovato il modo di bypassare il problema passaporto, essendo lui extracomunitario, conducendo l’affare in sinergia con il, che lo avrebbe accolto per 6 mesi in prestito. Giocatore felice della nuova esperienza, tutto definito anche con il club di MLS sulla base di- D opo la positività emersa nel gruppo squadra degli USA a cui Bryan si era aggregato il 9 gennaio scorso, emerge un nuovo dettaglio che blocca la trattativa. Come riporta Calciomercato.com, lSolo allora potrà arrivare per le firme. Nel frattempo,si sono fatte risentire per tentare lo sgambetta, ma la Juve resta avanti. La tavola è pronta, manca solo l’ultimo dettaglio in via di definizione. Poi Reynolds diventerà un nuovo giocatore bianconero.