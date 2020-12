1









La questione quarto attaccante è sempre centrale in casa Juve. Serve una punta in questo mercato, ma serve un colpo low cost che colmi un buco nella rosa. E chi c'è in cima alla lista dei nomi? L'ultimo scatto porta la firma di Pavoletti. Il bomber del Cagliari, da poco rientrato a pieno regime dopo il grave infortunio al ginocchio, potrebbe essere la soluzione ideale e a basso costo per completare il reparto offensivo della Juve, visto che le altre idee si stanno complicando per diverse ragioni. E così, scrive il Corriere dello Sport, i dialoghi tra i dirigenti juventini e sardi hanno portato ad un ragionamento su queste basi: tra i due club potrebbe nascere una sinergia che coinvolgerebbe anche Bryan Reynolds, talento americano classe 2001 che la Juve sta trattando. Il terzino di Dallas, essendo extracomunitario, resterebbe a Cagliari in prestito fino al termine della stagione, con la Juve che potrebbe prendere in prestito Pavoletti e integrare l’attacco bianconero. Così, la Juve potrebbe realizzare due operazioni in una, anche se per il texano c'è da battere la concorrenza di Roma e Bruges.



LE ALTERNATIVE - Il Corriere analizza anche la situazioni delle alternative, partendo da Fernando Llorente. Lui, sarebbe nelle idee il primo nome, ma sembra essere destinato a rimanere a Napoli fino alla scadenza del contratto, sicuramente fino al giorno successivo alla Supercoppa contro la Juve. Il Napoli frena l'addio e De Laurentiis blocca ancora Milik, chiedendo 18 milioni, senza sconti, nonostante il suo contratto scada tra sei mesi. E Diego Costa? Lui, il preferito dei tifosi, sarebbe un'ottima alternativa vista la rescissione appena avvenuta con l'Atletico Madrid ma non è il nome giusto, essendo un elemento più complesso da gestire e complessivamente più costoso. L'Atletico Madrid lo ha lasciato andare e ora è anche diventata un'avversaria chiave sul mercato per Milik. L'ultimo nome sulla lista è quello Depay, sul quale ci sono Barcellona e Psg, che non intende prolungare con il Lione ma ha in testa solo un futuro nel club di Ronald Koeman. Nelle ultime ore, infine, come riporta Tuttosport è spuntato anche Sam Lammers dell’Atalanta, tra i giovani più apprezzati, anche costoso essendo un Under 25. Llorente e Pavoletti sembrano dunque i favoriti, con il cagliaritano che può spuntarla. Questione anche di sinergie...