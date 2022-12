Revisione ultimata:ha esaminato il bilancio della Juventus al 30 giugno 2022, emettendo "un giudizio con rilievi". Cosa vuol dire?ma "ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo ´Manovre sui compensi del personale tesserato relative alle stagioni sportive 2019-20 e 2020-21' e dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo `Rapporti con altra squadra di calcio´".La risposta della Juve non si fa attendere: "I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti"."Juventus Football Club comunica che le relazioni di revisione sul progetto di bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato al 30 giugno 2022 – approvati dal Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre u.s. – emesse da Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione di Juventus, sono a disposizione del pubblico, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e alla relazione del collegio sindacale all'Assemblea degli azionisti, presso la sede legale della Società,sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it)".