Un 29enne di Bergamo, un 35enne nuorese e un ragazzo di soli 17 anni, ritenuti gli amministratori di tre canali di Telegram dediti al "revenge porn", ossia alla diffusione di immagini private, offensive e spesso a sfondo sessuale per vendetta, sono stati denunciati dalla Polizia. Nei loro gruppi circolavano anche foto hot e private di Wanda Nara e Diletta Leotta.



"La Bibbia 5.0", "Il vangelo del pelo" e "Stupro tua sorella 2.0", i nomi dei gruppi controllati dai tre soggetti che sono stati identificati e che rischiano da uno a sei anni di reclusione. Nei loro archivi anche alcune foto private di Wanda Nara, moglie e procuratrice dell'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi. L'operazione delle forze dell'ordine è stata resa possibile anche dalle denunce di alcuni importanti volti della televisione, da Fedez a Diletta Leotta, quest'ultima vittima già in passato della diffusione di sue foto private e che ha denunciato come alcune immagini apparissero su uno dei gruppi incriminati. Il ragazzo 17enne coinvolto sarebbe riuscito a guadagnare fino a 5.000 euro dalla diffusione di materiale pedopornografico e che uno dei canali rintracciati aveva un'attività davvero molto intensa, visto che comprendeva 45.000 iscritti, con un volume di circa 30.000 messaggi al giorno.