AFP via Getty Images

La Juventus si prepara a riaccogliere Jeep come sponsor principale sulle proprie maglie. Come riportato da Reuters, la casa automobilistica americana è pronta a versare quasi 25 milioni di euro all’anno (28 milioni di dollari) per tornare a campeggiare sul petto dei bianconeri, riportando così in vita una partnership storica.Il precedente contratto tra le parti si era concluso nel giugno scorso, e da allora la Juventus aveva lavorato per trovare un nuovo sponsor di pari livello. Ora, l’intesa con Jeep dovrebbe essere finalizzata entro l’estate, in tempo per il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio.

Oltre a Jeep, anche il logo di “Visit Detroit”, ente del turismo della città statunitense, potrebbe comparire sulle divise juventine, generando ulteriori entrate per il club. Tuttavia, in conformità con le regole UEFA e quelle del Mondiale per Club, sarà solo il marchio Jeep a comparire nella parte frontale delle maglie durante le competizioni internazionali. Lo riportano fonti citate da Reuters.Un ritorno importante in un momento chiave per la Juventus, che punta a rilanciare la propria immagine anche a livello globale grazie a collaborazioni strategiche e storiche.