messo in contatto i dirigenti della Juventus con i vertici dell'Università per stranieri e viene indicato come mediatore dalla Guardia di Finanza, lui in un'intervista al Corriere della Sera spiega: "Ma questo è assurdo, perché io mi sono limitato a fornire indicazioni. Ho svolto un ruolo istituzionale e ho dato consiglio a un conoscente ma per questo invece sono finito in un tritacarne".Una persona dello staff della Juventus, un mio amico che conosco da tempo, mi ha chiamato e mi ha detto che lo staff di Suarez si era rivolto al consolato di Barcellona e aveva bisogno di sapere se presso la mia università si può fare l’esame di italiano".Io ho chiamato prima la rettrice Giuliana Grego Bolli e poi il direttore generale Simone Olivieri che è un mio amico. Gli ho spiegato la situazione è ho creato il contatto. Nei colloqui consiglio di assecondare le richieste?Non ho avuto il dubbio che fosse un esame finto, organizzato in una settimana? Ancora oggi non riesco a immaginare che ci sia stata una cialtronata. C’è l’indagine e aspettiamo i risultati. Spero davvero per il buon nome dell’università che sia solo un grande equivoco"."Sono stato convocato dai pm? Spero che lo facciano al più presto così chiarirò che sono totalmente estraneo a questa storia. Io sono criticato perché sono troppo rigido, sempre rispettoso delle regole e adesso passo addirittura per mediatore. Pazzesco".