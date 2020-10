Nella vittoria di ieri pomeriggio del Cagliari sul campo del Torino, si è messo in grande evidenza il terzino destro Gabriele Zappa, giocatore prelevato nell'ultima sessione di mercato dal Pescara per 3 milioni e mezzo di euro. Un investimento che sarebbe stato abbastanza agevole da sostenere per una big (crisi da lockdown permettendo) e infatti la Juventus l'ha seguito e ha provato a prenderlo. Ma alla fine lui ha detto no e si è trasferito in Sardegna, dove si sta giocando le sue carte in Serie A.

TUTTI I FATTI - Zappa è un classe '99 cresciuto nell'Inter, che l'aveva ceduto al Pescara in Serie B, detenendo una recompra da quasi 5 milioni. Il club nerazzurro quest'estate però non ha esercitato tale diritto, ed è partita una piccola asta per accaparrarsi il giocatore. Come scrive oggi Calciomercato.com la Juve aveva organizzato "un blitz a luglio per provare a bloccare Zappa: l'idea era di prenderlo dal Pescara e girarlo in Under 23, ma il ragazzo era già pronto per il grande salto in Serie A. Ecco perché l'affare è sfumato, meglio un percorso diverso, Cagliari diventa la pista perfetta per il decollo di Gabriele."