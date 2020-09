La Roma non ne vuole sapere di cedere Nicolò Zaniolo, lo ha messo al centro del progetto ed in programma c'è il rinnovo fino al 2025 a tre milioni a stagione. La Juventus ne ha preso atto, ogni assalto è rimandato al futuro. Ma c’è un retroscena legato al talento giallorosso. Come riporta il Corriere dello Sport, qualche giorno fa si sono presentati a Trigoria alcuni intermediari del Tottenham assieme a Vigorelli, agente del giocatore, su mandato di Mourinho per presentare un’offerta: 50 milioni più 10 di bonus. No secco della Roma, che si tiene stretta il suo gioiello.